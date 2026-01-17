Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles

Venez découvrir avec un guide qualifié, les richesses du Grandvaux et profiter d’un magnifique périple sur cette ligne ferroviaire incontournable !

De Saint-Laurent à Saint-Claude

– café d’accueil à l’Office de tourisme à 9h45

– visite de la Fruitière du Pays Grandvallier

– Déjeuner libre pique-nique au chaud ou repas local au restaurant

– trajet commenté en train jusqu’à Saint-Claude (train de 12h57)

– Visite guidée de Saint-Claude (chaussures de marche recommandées)

– trajet retour avec commentaires pour répondre à vos dernières interrogations

Pour les jeunes, un livret d’enquête et de jeux les accompagnent tout au long de la journée.

Tarif

42€/adulte

21€/enfant (4 à 11 ans inclus)

réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux, en ligne ou par téléphone avant le mercredi 12h Tél 03 84 60 15 25 .

Place Simone Veil Office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

