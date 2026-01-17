Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux
Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux jeudi 16 avril 2026.
Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles
Place Simone Veil Office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-23 18:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Venez découvrir avec un guide qualifié, les richesses du Grandvaux et profiter d’un magnifique périple sur cette ligne ferroviaire incontournable !
De Saint-Laurent à Saint-Claude
– café d’accueil à l’Office de tourisme à 9h45
– visite de la Fruitière du Pays Grandvallier
– Déjeuner libre pique-nique au chaud ou repas local au restaurant
– trajet commenté en train jusqu’à Saint-Claude (train de 12h57)
– Visite guidée de Saint-Claude (chaussures de marche recommandées)
– trajet retour avec commentaires pour répondre à vos dernières interrogations
Pour les jeunes, un livret d’enquête et de jeux les accompagnent tout au long de la journée.
Tarif
42€/adulte
21€/enfant (4 à 11 ans inclus)
réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux, en ligne ou par téléphone avant le mercredi 12h Tél 03 84 60 15 25 .
Place Simone Veil Office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles
L’événement Excursion printanière sur la Ligne des Hirondelles Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX