Excursion « Rebels inoubliables » dans la Tour de Gediminas, Gedimino pilies bokšto muziejus, Vilnius
Excursion « Rebels inoubliables » dans la Tour de Gediminas, Gedimino pilies bokšto muziejus, Vilnius dimanche 14 juin 2026.
Excursion « Rebels inoubliables » dans la Tour de Gediminas Dimanche 14 juin, 12h00 Gedimino pilies bokšto muziejus Vilnius city municipality
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Les recherches archéologiques ont commencé sur la colline de Gediminas au début de 2017 et ont duré plusieurs années, et leurs résultats ont été extrêmement significatifs. Est-ce là que les restes des dirigeants et des participants au soulèvement de 1863–1864 ont été trouvés ? Quelles étaient les particularités de la colline Gediminas et de son accès en 1863-1864 ? Pourquoi et dans quelles circonstances les corps des rebelles sont-ils montés sur la montagne ? Pourquoi cet endroit particulier a-t-il été choisi pour cacher les victimes du soulèvement tuées dans des exécutions publiques ? Au cours de la visite, nous chercherons non seulement des réponses à ces questions, mais nous aurons également l’occasion de voir les découvertes découvertes lors des fouilles archéologiques.
Nous vous invitons à vous inscrire ici https://forms.gle/QByxnW1snyHpzRnk9
Le nombre de participants est limité !
Gedimino pilies bokšto muziejus Arsenalo g. 5, Vilnius Vilnius 09235 Old Town Vilnius city municipality Vilnius County +370 (5) 261 74 53 https://lnm.lt/muziejai/gedimino-pilies-bokstas/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/QByxnW1snyHpzRnk9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/QByxnW1snyHpzRnk9″}]
Les 14 et 12 juin, nous vous invitons à l’excursion « N’oubliez pas les rebelles » !
©Augustas Bėkšta
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