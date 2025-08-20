Excursion Suisse mines de Bex et Abbaye de St Maurice parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Suisse mines de Bex et Abbaye de St Maurice parking du cimetière Lons-le-Saunier mercredi 20 août 2025.

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-08-20 06:45:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Attention voyage en Suisse / carte identité valable obligatoire

Départ parking du cimetière 6h45

Visite guidée des mines de Bex une montagne pas comme les autres ! Salée,creusée d’un vaste réseau d’escaliers, de salles immenses, de puits sur plus de 50 km de galeries et de forages.

Unique exploitation ouverte au public à des centaines de km à la ronde. Embarquez à bord du train des mineurs pour découvrir ce fascinant monde souterrain à la température constante de 18°.

Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée de l’abbaye de St Maurice Lieu de pèlerinage parmi les principaux de la chrétienté occidentale dès sa fondation en 515 à la mémoire de saint Maurice et de ses compagnons suppliciés vers 280, l’abbaye jouit des faveurs de nombreux souverains et prélats durant tout le Moyen Âge. L’exceptionnel trésor révèle l’intensité du culte voué aux ossements des martyrs.

Tarif 80€/personne .

parking du cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

