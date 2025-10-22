Excursion touristique Petits matins Grands crus Office de tourisme Vichy

Excursion touristique Petits matins Grands crus Office de tourisme Vichy mercredi 22 octobre 2025.

Excursion touristique Petits matins Grands crus

Office de tourisme 19 rue du parc Vichy Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22 2025-10-30

Oubliez les visites classiques, ici, on vous accueille avec l’accent du terroir et la passion du vin en partage.

Laissez-vous guider dans les entrailles de la coopérative.

Office de tourisme 19 rue du parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

English :

Forget conventional tours, here you’ll be greeted with a local accent and a shared passion for wine.

Let us guide you through the bowels of the cooperative.

German :

Vergessen Sie die klassischen Besichtigungen, hier empfängt man Sie mit dem Akzent der Region und der Leidenschaft für Wein, die man mit Ihnen teilt.

Lassen Sie sich durch die Eingeweide der Genossenschaft führen.

Italiano :

Dimenticate i tour tradizionali, qui sarete accolti con un accento locale e una passione condivisa per il vino.

Lasciatevi guidare nelle viscere della cooperativa.

Espanol :

Olvídese de las visitas tradicionales, aquí le recibiremos con acento local y una pasión compartida por el vino.

Déjese guiar por las entrañas de la cooperativa.

