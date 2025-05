Excursions guidées au cœur de la Hague – La Hague, 8 juin 2025 09:45, La Hague.

Manche

Excursions guidées au cœur de la Hague La Hague Manche

Début : 2025-06-08 09:45:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

2025-06-08

Laissez la voiture de côté et prenez le bus à Cherbourg avec notre guide pour rejoindre l’essentiel l’air iodé, les falaises grandioses de la Hague et des rencontres qui marquent. Avec ses paysages rappelant l’Irlande, la Hague envoûte et dépayse. Mais au-delà des panoramas se cache une terre dotée d’un fort caractère, façonnée par les éléments.

Profitez des ponts du mois de mai pour l’explorer en petit groupe, le temps d’une journée.

Au programme

– Voyage dans le temps et au cœur des légendes locales avec le parcours spectacle du Manoir du Tourp

– Pause gourmande autour d’un pique-nique du terroir.

– Randonnée panoramique sur les sentiers de la Hague.

– Rencontre avec un sauveteur en mer au port de Goury.

– Dernier frisson gustatif avec un goûter aux saveurs locales, face à la mer.

– Départ et retour en bus depuis Cherbourg.

Respirez, marchez, échangez… et laissez-vous surprendre !

Inclus dans le tarif

– L’aller/retour en bus (transport public).

– L’accompagnement d’un guide de l’Office de Tourisme, sur l’ensemble de la journée.

– Le parcours spectacle « Un trésor au bout du monde ».

– L’accès aux expositions du Manoir du Tourp.

– Le pique-nique du terroir.

– La randonnée accompagnée.

– La rencontre avec un sauveteur en mer.

– Le goûter de produits locaux, face à la mer.

Réservation nécessaire.

A partir de 10 ans.

Distance parcourue à pied 5km.

La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Excursions guidées au cœur de la Hague

Leave the car behind and take the bus from Cherbourg with our guide to reach the essentials: iodized air, the imposing cliffs of La Hague and memorable encounters. With landscapes reminiscent of Ireland, La Hague is both enchanting and disorienting. But beyond the panoramas lies a land of strong character, shaped by the elements.

Take advantage of the May bank holidays to explore it for a day with a small group.

On the program:

– Journey back in time and into the heart of local legends with the Manoir du Tourp show trail

– Gourmet break with a local picnic.

– Panoramic hike along the trails of La Hague.

– Meet a lifeguard at the port of Goury.

– A final taste sensation with a snack of local flavors, facing the sea.

– Departure and return by bus from Cherbourg.

Breathe, walk, chat? and let yourself be surprised!

Included in the price

– Round trip by bus (public transport).

– Accompaniment by a Tourist Office guide throughout the day.

– The « Treasure at the end of the world » show.

– Access to exhibitions at the Manoir du Tourp.

– Local picnic.

– Guided hike.

– Meeting with a lifeguard.

– A snack of local produce by the sea.

Reservations required.

From 10 years.

Walking distance: 5km.

German :

Lassen Sie das Auto stehen und nehmen Sie in Cherbourg mit unserem Reiseleiter den Bus zum Wesentlichen: die jodhaltige Luft, die grandiosen Klippen von La Hague und Begegnungen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit seinen an Irland erinnernden Landschaften zieht La Hague die Menschen in seinen Bann und sorgt für Abwechslung. Doch hinter den Panoramen verbirgt sich ein Land mit einem starken Charakter, das von den Elementen geformt wurde.

Nutzen Sie die Brückentage im Mai, um einen Tag lang in einer kleinen Gruppe das Land zu erkunden.

Auf dem Programm steht Folgendes:

– Zeitreise in die Vergangenheit und in das Herz der lokalen Legenden mit dem Show-Parcours des Manoir du Tourp

– Feinschmeckerpause bei einem Picknick aus der Region.

– Panoramawanderung auf den Pfaden von La Hague.

– Treffen mit einem Seenotretter im Hafen von Goury.

– Letzter Gaumenkitzel bei einem Imbiss mit lokalen Köstlichkeiten mit Blick auf das Meer.

– Abfahrt und Rückfahrt mit dem Bus ab Cherbourg.

Atmen Sie durch, wandern Sie, tauschen Sie sich aus … und lassen Sie sich überraschen!

Im Preis inbegriffen:

– Hin- und Rückfahrt mit dem Bus (öffentliche Verkehrsmittel).

– Begleitung durch einen Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes während des gesamten Tages.

– Die Show « Ein Schatz am Ende der Welt ».

– Zugang zu den Ausstellungen im Manoir du Tourp.

– Das Picknick aus der Region.

– Die begleitete Wanderung.

– Die Begegnung mit einem Seenotretter.

– Der Imbiss mit lokalen Produkten, mit Blick auf das Meer.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Ab 10 Jahre.

Entfernung zu Fuß: 5 km.

Italiano :

Lasciatevi alle spalle l’auto e prendete l’autobus da Cherbourg con la nostra guida per raggiungere l’essenziale: aria iodata, le imponenti scogliere dell’Aia e incontri memorabili. Con paesaggi che ricordano l’Irlanda, l’Aia incanta e disorienta allo stesso tempo. Ma oltre i panorami si nasconde una terra dal carattere forte, plasmata dagli elementi.

Approfittate delle vacanze di maggio per esplorarla per un giorno in un piccolo gruppo.

In programma:

– Viaggio nel tempo fino al cuore delle leggende locali con il percorso espositivo del Manoir du Tourp

– Pausa gastronomica con picnic locale.

– Passeggiata panoramica lungo i sentieri dell’Aia.

– Incontro con un bagnino al porto di Goury.

– Sensazione finale di gusto con uno spuntino a base di sapori locali, con vista sul mare.

– Partenza e ritorno in autobus da Cherbourg.

Respirate, camminate, chiacchierate e lasciatevi sorprendere!

Incluso nel prezzo:

– Viaggio di andata e ritorno in autobus (trasporto pubblico).

– Una guida dell’Ufficio del Turismo per tutta la giornata.

– Lo spettacolo « Il tesoro alla fine del mondo ».

– Accesso alle mostre del Manoir du Tourp.

– Picnic locale.

– Passeggiata guidata.

– Incontro con un bagnino.

– Merenda a base di prodotti locali in riva al mare.

Prenotazione obbligatoria.

A partire da 10 anni.

Distanza a piedi: 5 km.

Espanol :

Deje atrás el coche y tome el autobús desde Cherburgo con nuestra guía para llegar a lo esencial: aire yodado, los imponentes acantilados de La Hague y encuentros memorables. Con paisajes que recuerdan a Irlanda, La Haya es a la vez encantadora y desorientadora. Pero más allá de los panoramas se esconde una tierra de fuerte carácter, moldeada por los elementos.

Aproveche el puente de mayo para explorarla durante un día en un grupo reducido.

En el programa:

– Viaje en el tiempo al corazón de las leyendas locales con el recorrido del Manoir du Tourp

– Pausa gastronómica con picnic local.

– Paseo panorámico por los senderos de La Hague.

– Encuentro con un socorrista en el puerto de Goury.

– Sensación gustativa final con un tentempié de sabores locales, con vistas al mar.

– Salida y regreso en autobús desde Cherburgo.

Respire, camine, charle… ¡y déjese sorprender!

Incluido en el precio

– Ida y vuelta en autobús (transporte público).

– Un guía de la Oficina de Turismo para todo el día.

– El espectáculo « El tesoro del fin del mundo ».

– Acceso a las exposiciones del Manoir du Tourp.

– Picnic local.

– Paseo guiado.

– Encuentro con un socorrista.

– Merienda con productos locales junto al mar.

Reserva obligatoria.

A partir de 10 años.

Distancia a pie: 5 km.

