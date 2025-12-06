Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Espace nature Rochefort

Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Espace nature Rochefort samedi 6 décembre 2025.

Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO

Espace nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Sortie au jardin de la Marine à la découverte des oiseaux des pars et des jardins.

.

Espace nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

English :

Outing to the Jardin de la Marine to discover the birds of the pars and gardens.

German :

Ausflug in den Marinegarten, um die Vögel der Pars und der Gärten zu entdecken.

Italiano :

Una gita al Jardin de la Marine per scoprire gli uccelli del parco e dei giardini.

Espanol :

Una excursión al Jardin de la Marine para descubrir las aves de los parques y jardines.

L’événement Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Rochefort a été mis à jour le 2025-10-09 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime