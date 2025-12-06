Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Espace nature Rochefort
Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Espace nature Rochefort samedi 6 décembre 2025.
Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO
Espace nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
Sortie au jardin de la Marine à la découverte des oiseaux des pars et des jardins.
Espace nature 35 rue Audry de Puyravault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
English :
Outing to the Jardin de la Marine to discover the birds of the pars and gardens.
German :
Ausflug in den Marinegarten, um die Vögel der Pars und der Gärten zu entdecken.
Italiano :
Una gita al Jardin de la Marine per scoprire gli uccelli del parco e dei giardini.
Espanol :
Una excursión al Jardin de la Marine para descubrir las aves de los parques y jardines.
L’événement Excursions nature à Rochefort en compagnie d’un guide de la LPO Rochefort a été mis à jour le 2025-10-09 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime