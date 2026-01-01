Excursions sur demande Métabief

Excursions sur demande

11 rue du village Métabief Doubs

Tarif : 20 – 20 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Vous ne savez pas très bien où aller vous balader? L’Ecole de Ski Internationale a une solution pour vous !

Un moniteur vous attend pour vous emmener découvrir le Haut Doubs à pied, en raquettes ou en ski de rando. Faites votre choix !

Le matériel est inclus dans le tarif.

Sur réservation. .

11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr

