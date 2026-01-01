Excursions sur demande Métabief
Excursions sur demande
11 rue du village Métabief Doubs
Tarif : 20 – 20 – 48 EUR
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Vous ne savez pas très bien où aller vous balader? L’Ecole de Ski Internationale a une solution pour vous !
Un moniteur vous attend pour vous emmener découvrir le Haut Doubs à pied, en raquettes ou en ski de rando. Faites votre choix !
Le matériel est inclus dans le tarif.
Sur réservation. .
11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr
