Excusez-moi – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris

C’est l’histoire de quelqu’un qui veut nous dire quelque chose. Mais non, en fait, c’est l’histoire de quelqu’un qui est en colère parce qu’il n’arrive pas à nous le dire. Non, pardon, ce n’est pas une histoire : c’est juste quelqu’un qu’est en colère. Il est énervé, voilà, merde.

« Je désespère d’un jour pouvoir voir encore une phrase qui signifierait quelque chose. »

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 14 mars 2026 :

samedi

de 21h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://theatrelafleche.fr/la-saison/excusez-moi/



