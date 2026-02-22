EXERCICES DE STYLE La Salvetat-sur-Agout

EXERCICES DE STYLE

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Les Quatr’à strophes, un quatuor féminin passionné de musique et de littérature, proposent des variations imaginatives surprenantes et drolatiques sur les textes de Raymond Queneau entremêlant les notes et les mots.

English :

Les Quatr’à strophes, an all-female quartet with a passion for music and literature, offer surprising and droll imaginative variations on Raymond Queneau’s texts, interweaving notes and words.

