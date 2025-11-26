EXHAUSTED & LOCUS SOIRÉE POST-MÉTAL Vendargues

EXHAUSTED & LOCUS SOIRÉE POST-MÉTAL

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h30 à Alive my studio à Vendargues

Deux concerts pour une soirée dynamique au profit de l’association Le Gang des Lutins.

Soirée concerts ALIVE My Studio

Ouverture des portes 19h30

À l’affiche

20h30 Exhausted

Groupe de post-metal montpelliérain inspiré par la scène anglaise (Conjurer, Rolo Tomassi, Heriot). Leur musique mêle riffs puissants, voix saturées et passages plus atmosphériques, avec une approche directe et épurée.

Instagram https://www.instagram.com/exhausted_postmetal/

21h30 LOCUS

Groupe instrumental de post-metal originaire de Montpellier. Leur travail se caractérise par la création d’ambiances sonores évocatrices, influencées par Toska, Russian Circles ou Karnivool. Leur univers mêle atmosphères cinématographiques, mélodies aériennes, riffs intenses et rythmes complexes. En concert, ils privilégient une performance immersive et centrée sur la musique.

Facebook https://www.facebook.com/locus.mtp

Une soirée conviviale

Dès 19h30, un apéritif dinatoire est proposé.

L’accueil est accompagné d’une ambiance musicale assurée par la playlist NOTYOURFAN My RADIO.

Diffusion en direct

La soirée sera retransmise en direct sur la page officielle d’ALIVE My TV et sur leurs réseaux sociaux.

Informations pratiques

Entrée libre, sans réservation. .

Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com

English :

Friday, December 12, 2025 ? from 8:30pm at Alive my studio in Vendargues

Two concerts for a dynamic evening in aid of the Le Gang des Lutins association.

German :

Freitag, den 12. Dezember 2025 ? ab 20.30 Uhr in Alive my studio in Vendargues

Zwei Konzerte für einen dynamischen Abend zugunsten des Vereins Le Gang des Lutins.

Italiano :

Venerdì 12 dicembre 2025 dalle 20.30 presso Alive il mio studio a Vendargues

Due concerti per una serata dinamica a favore dell’associazione Le Gang des Lutins.

Espanol :

Viernes 12 de diciembre de 2025 ? a partir de las 20.30 h en Alive my studio de Vendargues

Dos conciertos para una velada dinámica a beneficio de la asociación Le Gang des Lutins.

