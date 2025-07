Exhibition de volley La Brée-les-Bains

Exhibition de volley La Brée-les-Bains vendredi 18 juillet 2025.

Exhibition de volley

La Brée-les-Bains

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-08-08

2025-07-18 2025-08-08

Venez regarder un match de volley sur la plage où des joueurs de clubs nationaux vont se mesurer.

allée de la Digue La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 08 72

English :

Come and watch a volleyball match on the beach where players from national clubs will compete.

German :

Sehen Sie sich ein Volleyballspiel am Strand an, bei dem Spieler aus nationalen Vereinen gegeneinander antreten werden.

Italiano :

Venite a vedere una partita di pallavolo sulla spiaggia, dove si affrontano giocatori di club nazionali.

Espanol :

Venga a ver un partido de voleibol en la playa, donde se enfrentan jugadores de clubes nacionales.

L’événement Exhibition de volley La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes