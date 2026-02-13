Exhibition Observatories, Musée d’art et d’histoire, Genève

Exhibition Observatories Dimanche 15 février, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Pay what you wish, booking not required

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

Guided tour in English with an art historian

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Guided tour in English

dr