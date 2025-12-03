EXHUMED GRUESOME – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

EXHUMED GRUESOME Début : 2026-04-11 à 19:00. Tarif : – euros.

GARMONBOZIA présente EXHUMED GRUESOME EXHUMED, pionniers du du Gore Metal revienent des profondeurs pour une tournée exceptionnelle où ils partageront le haut de l’affiche avec GRUESOME dont la musique est un hommage délibéré à la première vague de death metal de Tampa, en Floride, et plus particulièrement aux débuts de DEATH. La carrière légendaire d’EXHUMED n’a plus besoin d’être présentée, leur musique est l’aboutissement de plusieurs décennies de riffs cauchemardesques, de blast beats dévastateurs et de cris infernaux provenant des profondeurs mêmes d’où le groupe a émergé ! Voir EXHUMED en concert c’est accepter l’humble invitation du groupe de descendre six pieds sous terre pour les rejoindre pour découvrir ce qu’ils vous ont concocté. Vous n’aurez jamais pris autant de plaisir à être dégoûtés ! GRUESOME revient en 2025 avec Silent Echoes , un album célébrant plus d’une décennie en tant que meilleurs représentants du death metal old school inspiré par le légendaire Chuck Schuldiner et les nombreuses itérations de DEATH. Ce nouvel opus voit GRUESOME s’éloigner des riffs déjà entendus sur leurs albums Savage Land et Twisted Prayers , pour s’orienter vers une forme de terreur plus nuancée. Silent Echoes est une véritable mise à l’épreuve pour le quatuor, pour une raison simple : il a été écrit et enregistré dans l’esprit de Human de DEATH, sorti en 1991 et considéré comme un chef-d’œuvre de death metal progressif.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75