Informations pratiques

Lorsque la guerre met la création en péril et contraint les

artistes à l’exil, l’art devient aussi un espace de résistance, de

mémoire et de réinvention. Quelles nouvelles formes de création voient

le jour à l’épreuve du déracinement ?

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme a le plaisir d’organiser une journée de restitution du projet « Exil·s, guerre·s et création·s : images de résistance au service de l’histoire », lauréat de l’appel à projets « Arts & SHS » 2024-2026.

À la croisée de la recherche en sciences humaines et sociales et de

la création artistique, ce projet s’est consacré à l’étude des images

médiatiques, artistiques et cinématographiques produites dans le

contexte des conflits contemporains, en particulier en situation d’exil.

Il avait également pour ambition de soutenir la création contemporaine

en mettant en lumière le travail de cinéastes et d’artistes visuels

réfugiés en France, contraints à l’exil par des conflits militaires ou

politiques.

À travers des projections, des journées d’étude, des débats et des

entretiens avec les artistes, le projet a favorisé la rencontre entre

chercheurs, créateurs et publics. Il a également exploré la notion

d’artiste en exil, les conditions d’accueil de ces créateurs en France

et les spécificités des pratiques artistiques développées dans des

contextes de déplacement forcé.

Cette journée de restitution présentera les principaux résultats et

réalisations du projet. Les différents panels mettront en lumière les

travaux consacrés aux arts visuels et au cinéma iraniens en exil, aux

écoles de cinéma en guerre, ainsi qu’aux parcours de cinéastes et

d’artistes visuels réfugiés en France. Ils seront ponctués de

projections, d’extraits d’entretiens filmés et d’échanges avec les

artistes, avant une table ronde conclusive consacrée aux enjeux de la

création en exil.

Restitutions de projets autour du travail d’artistes touchés par les conflits contemporains.

Le jeudi 03 décembre 2026

de 09h00 à 17h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T10:00:00+01:00

fin : 2026-12-03T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-03T09:00:00+02:00_2026-12-03T17:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/exils-guerres-et-creations-images-de-resistance-au-service-de-lhistoire-2024-2026 https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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