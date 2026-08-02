Exil·s, guerre·s et création·s : images de résistance au service de l’histoire (2024 – 2026) Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
jeudi 3 décembre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme · Paris
Informations pratiques
Lorsque la guerre met la création en péril et contraint les
artistes à l’exil, l’art devient aussi un espace de résistance, de
mémoire et de réinvention. Quelles nouvelles formes de création voient
le jour à l’épreuve du déracinement ?
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme a le plaisir d’organiser une journée de restitution du projet « Exil·s, guerre·s et création·s : images de résistance au service de l’histoire », lauréat de l’appel à projets « Arts & SHS » 2024-2026.
À la croisée de la recherche en sciences humaines et sociales et de
la création artistique, ce projet s’est consacré à l’étude des images
médiatiques, artistiques et cinématographiques produites dans le
contexte des conflits contemporains, en particulier en situation d’exil.
Il avait également pour ambition de soutenir la création contemporaine
en mettant en lumière le travail de cinéastes et d’artistes visuels
réfugiés en France, contraints à l’exil par des conflits militaires ou
politiques.
À travers des projections, des journées d’étude, des débats et des
entretiens avec les artistes, le projet a favorisé la rencontre entre
chercheurs, créateurs et publics. Il a également exploré la notion
d’artiste en exil, les conditions d’accueil de ces créateurs en France
et les spécificités des pratiques artistiques développées dans des
contextes de déplacement forcé.
Cette journée de restitution présentera les principaux résultats et
réalisations du projet. Les différents panels mettront en lumière les
travaux consacrés aux arts visuels et au cinéma iraniens en exil, aux
écoles de cinéma en guerre, ainsi qu’aux parcours de cinéastes et
d’artistes visuels réfugiés en France. Ils seront ponctués de
projections, d’extraits d’entretiens filmés et d’échanges avec les
artistes, avant une table ronde conclusive consacrée aux enjeux de la
création en exil.
Restitutions de projets autour du travail d’artistes touchés par les conflits contemporains.
Le jeudi 03 décembre 2026
de 09h00 à 17h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-03T10:00:00+01:00
fin : 2026-12-03T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-03T09:00:00+02:00_2026-12-03T17:30:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/exils-guerres-et-creations-images-de-resistance-au-service-de-lhistoire-2024-2026 https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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