Exil au Féminin Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes

Exil au Féminin Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Exil au Féminin Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes Jeudi 16 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Lecture Découverte, Festival littéraire et artistique participatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T22:00:00.000+02:00

1



Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine