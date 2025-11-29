EXILS #2 Montpellier

EXILS #2

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Continuons d’explorer le destin de compositeurs marqués par l’exil, contraints de réinventer leur art loin de leur terre natale.

Parmi eux, des trajectoires parallèles se répondent avec une force poignante. Korngold et Schoenberg, deux figures majeures de la musique viennoise, durent fuir le nazisme.

Continuons d’explorer le destin de compositeurs marqués par l’exil, contraints de réinventer leur art loin de leur terre natale.

Parmi eux, des trajectoires parallèles se répondent avec une force poignante. Korngold et Schoenberg, deux figures majeures de la musique viennoise, durent fuir le nazisme. Le premier, trouva refuge à Hollywood où il révolutionna la musique de film ; le second reconstruisit son langage musical aux États-Unis. Leurs œuvres portent les stigmates de ce déracinement, entre nostalgie et audace. Pablo Casals et Roberto Gerhard, exilés espagnols, incarnent la résistance par la musique. Casals, opposant à Franco, transforma El cant dels ocells en hymne de liberté. Gerhard, disciple de Schoenberg, mêla avant-garde et folklore catalan dans un style unique, façonné par son exil en Angleterre. Arvo Pärt, Olga Podgaiskaya et Samir Odeh-Tamimi prolongent cette réflexion sur l’errance et la création.

Pärt, contraint de quitter l’Estonie soviétique, trouva refuge dans une musique intemporelle. Podgaiskaya et Odeh-Tamimi, héritiers de ces parcours, interrogent à leur tour les frontières et les identités mouvantes. Une soirée où résonnent les échos d’un XXe siècle déchiré et la persistance d’une beauté née de l’absence. Un concert-monde où chaque note fait écho à une terre perdue, mais aussi à l’espoir d’un nouveau départ.

Durée ±1h20 sans entracte

Tarifs de 18€ à 28€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

We continue to explore the destinies of composers marked by exile, forced to reinvent their art far from their homeland.

Among them, parallel trajectories echo each other with poignant force. Korngold and Schoenberg, two major figures in Viennese music, had to flee Nazism.

L’événement EXILS #2 Montpellier a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT MONTPELLIER