Exils : Celles qui restent, celles qui partent – La Filature Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Exils : Celles qui restent, celles qui partent – La Filature Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer samedi 31 janvier 2026.

Exils : Celles qui restent, celles qui partent – La Filature Samedi 31 janvier 2026, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs C (de 6 à 18€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T20:00:00 – 2026-01-31T21:30:00

Fin : 2026-01-31T20:00:00 – 2026-01-31T21:30:00

De tout temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes et dans le chant des femmes. Psalmodies mystiques de monastères féminins, chants traditionnels, trouvères, séfarades, tous chantent ces exils. Quatre tableaux du compositeur contemporain Thierry De Mey sont également présentés. Un hommage discret et sincère, aux femmes qui n’auront jamais vu l’arrivée de leur exil – brûlante actualité – et chanter leurs prénoms, tant de prénoms restés en chemin… Ainsi tressés, ils font autant écho aux psalmodies bibliques et aux litanies qu’à la formidable intervention d’Emma Gonzalez, adolescente américaine égrenant devant des milliers de personnes les prénoms de ses camarades tués par balle dans son lycée et inspirant à Thierry De Mey le nom de la pièce Would Never.

Mentions de production

Avec Eugénie De Mey (Direction Artistique et chant), Pierre Hamon (Flûtes), Julien Lahaye (percussions), Thierry De Mey (compositions).

Production Nocte/Musique en Roue Libre – La Filature, avec le support de Association Nocte, Eroica Productions — Thierry De Mey soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles / Espace Culturel de Chaillol, scène conventionnée Art en Territoire, Hautes-Alpes / Centre International des Musiques Nomades, Festival Les Détours de Babel, Grenoble / Château d’Hardelot, Centre Culturel de l’Entente Cordiale, Pas de Calais / Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontres / Musique en Roue Libre, La Filature / La Ville de Boulogne sur Mer.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

MUSIQUE ANCIENNE // Avec Eugénie De Mey, Julien Lahaye, Pierre Hamon