EXIT | De Charles Templon Théâtre Traversière Paris

La Suisse est le premier pays au monde où des associations telles qu’Exit, créée en 1982, proposent en toute légalité une assistance au suicide pour les personnes en fin de vie.

Une pièce audacieuse qui s’empare d’un sujet aussi délicat qu’essentiel, encore largement tabou. Entre émotion et humour, elle nous entraîne dans un univers profondément humain, porté par des personnages bouleversants et d’une justesse saisissante.

Sans jamais tomber dans le pathos, le spectacle questionne avec finesse nos choix, nos limites et notre rapport à la vie. On rit, on est touché, on réfléchit souvent tout à la fois.

Une expérience forte et lumineuse, qui ne laisse pas indifférent et dont on ressort profondément marqué.

Presse :

« Charles Templon propose une mise en scène intelligente et audacieuse incluant autant l’humour que la tendresse, sans dissimuler les questionnements. Tous les comédiens sont parfaits. » L’Humanité,

« Avec le merveilleux ”Exit”, Charles Templon lève le tabou sur la fin de vie assistée. Une pièce qui célèbre la vie et qui a fait son chemin à Avignon, au vu de la salle archi bondée. C’est tout mérité. » LA TERRASSE,

« La salle rit aux éclats – c’est là toute la force du spectacle !“Exit” aborde avec brio, humour et délicatesse ce sujet. Nécessaire et déroutant. » CULT.NEWS,

Ouverture du guichet et du wagon-bar 1h avant le début du spectacle

️ À l’issue de la représentation, un temps d’échange sera organisé avec les membres de l’équipe.

Distribution Adaptation du documentaire de Fernand Melgar • Texte : Karine Dubernet & Benjamin Gauthier • Avec la complicité de Charles Templon • Mise en scène, scénographie et costumes : Charles Templon •Avec : Philippe Awat, Marie-Sohna Condé, Lucie Gallo, Nanou Garcia, Benjamin Gauthier • Collaboration artistique à la mise en scène : Alexandre Paradis • Collaboration aux costumes : Alma Bousquet • Création Lumière : Loris Gemignani • Création Sonore : Camille Vitté • Régie générale et son : Thomas Guiral • Création Décor : Charles Templon, Caroline Decroix et Camille Perrotin • Construction : Atelier Omnicolore • Photos : Audoin Desforges • Avec la participation artistique de Vincent Chéry pour l’œuvre dessinée sur décor, d’Aude Bertrand pour l’illustration de l’affiche et de Romain Thiollet pour le graphisme.

Charles Templon, inspiré du documentaire éponyme de Fernand Melgar (2005), crée Exit. Il met en scène cinq bénévoles de l’association suisse du même nom, offrant une assistance au suicide aux personnes atteintes de maladies incurables. Une merveille de théâtre.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tout public :

Tarif Plein : 24,00 €

Tarif Réduit* : 19,00 €

*(Demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, +65 ans, personnes en situation d’handicap, détenteurs du pass culture du 12)

Tarif Super Réduit* : 15,00 €

*(étudiant, minimas sociaux)

Tarif Enfant – 12 ans : 9,00 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00

Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/exit/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere



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