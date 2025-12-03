EXOBRASS Au fil du jazz Cinq-Mars-la-Pile

EXOBRASS Au fil du jazz

5 allée Jean-Pierre Cottet Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Le festival Au fil du jazz permet, depuis maintenant plus de 20 ans, de faire découvrir le jazz à un large public sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire. Plus d’un millier de personnes assistent chaque année à cet événement. Plusieurs concerts sont organisés dans différentes communes volontaires de l’intercommunalité sur trois week-ends successifs. En 2026, la Commune de Cinq-Mars-La-Pile a fait le choix de retenir le groupe EXOBRASS 5 .

5 allée Jean-Pierre Cottet Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30 mairie@cinqmarslapile.fr

English :

For over 20 years, the Au fil du jazz festival has been bringing jazz to a wide audience in the Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire area. Over a thousand people attend this event every year.

