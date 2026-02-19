Exoisition | Jeunes artistes Médiathèque La Force
Exoisition | Jeunes artistes Médiathèque La Force lundi 9 mars 2026.
Exoisition | Jeunes artistes
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-09
L’Alep & l’espace jeune proposent Exposition jeunes artistes en itinérance dans les bibliothèques du réseau. .
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exoisition | Jeunes artistes
L’événement Exoisition | Jeunes artistes La Force a été mis à jour le 2026-02-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides