Exoisition | Rétrogaming Médiathèque Creysse

Exposition RétroGaming l’histoire du jeu vidéo. Tout public, accompagné d’un adulte pour les moins de 10 ans.

L’exposition attire aussi bien les familles, les jeunes, les amateurs éclairés que les simples curieux. Elle crée des échanges spontanés entre générations, autour de souvenirs, de découvertes et de rires partagés. Jouer à un ancien Mario, découvrir Sonic ou comparer les graphismes d’époque avec ceux d’aujourd’hui… c’est une manière vivante de comprendre l’évolution d’un média devenu central.

Une exposition pour découvrir les dimensions historiques et créatives du jeu vidéo avec l’évolution des consoles du laboratoire au grand public, les étapes de fabrication et la diversité des expériences de jeux ! En lien avec cette exposition, des consoles et des jeux rétro sont fournis afin que le visiteur vive une expérience immersive et ludique ainsi qu’un quizz numérique. .

