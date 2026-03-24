Expédition Bioacoustique — Écouter la biodiversité alpine aux Lacs Robert

Lacs Robert Chamrousse 1998m Chamrousse Isère

Tarif : 585 – 585 – EUR

Coût net après déduction fiscale 354 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Week-end d’éco-volontariat scientifique au départ de Chamrousse. Aux Lacs Robert (2 225 m), posez des enregistreurs, analysez les sons et apprenez à identifier chauves-souris et oiseaux par leurs ultrasons. En partenariat avec Biophonia.

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Lacs Robert Chamrousse 1998m Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@nemeton.bio

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English : Bioacoustic Expedition Listening to alpine biodiversity at Lacs Robert

Scientific eco-volunteering weekend departing from Chamrousse. At Lacs Robert (2,225 m), set up recorders, analyze the sounds and learn to identify bats and birds by their ultrasound. In partnership with Biophonia.

L’événement Expédition Bioacoustique — Écouter la biodiversité alpine aux Lacs Robert Chamrousse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme de Chamrousse