Informations pratiques

Lucelle

Expédition entre Alsace et Suisse

Route Internationale Lucelle Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-13 00:01:00

fin : 2026-07-14 10:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Nuit en chalet, après la visite de Lucelle, La Grande Roche,

Col des Rangiers, les Franches Montagnes, le refuge des Ordons, retour après le petit-déjeuner à Lucelle. Sur inscription.

Au départ de Lucelle direction la Grande Roche ! Nous poursuivrons vers le col des Rangiers avant de basculer vers les collines sauvages des Franches Montagnes. La soirée se terminera au refuge des ordons autour d’un dîner partagé avant une nuit en chalet… ou plus aventureuse à la belle étoile. Après le petit déjeuner retour à Lucelle par une promenade sans effort !

Repas et hébergement inclus. Prévoir sac de couchage et affaires de rechange.

Inscription obligatoire. 20 places.

Rendez-vous au parking de Lucelle (proche de la chapelle Notre-Dame). .

Route Internationale Lucelle 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Overnight stay in a chalet, following a visit to Lucelle, La Grande Roche,

Col des Rangiers, the Franches-Montagnes, and the Ordons mountain hut; return to Lucelle after breakfast. Registration required.

L’événement Expédition entre Alsace et Suisse Lucelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau