Expédition naturaliste en milieu caussenard Cornus

Sortie naturaliste à la découverte d’un paysage caussenard, façonné par l’homme, par les conditions climatiques et abritant une biodiversité remarquable.

Dans le cadre de sa compétence en matière d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département de l’Aveyron mène une forte politique de préservation et de valorisation de son patrimoine naturel emblématique. Il joue un rôle important dans la protection et la mise en valeur des milieux remarquables.

En hébergeant plus de 60 % de la biodiversité aveyronnaise, les ENS contribuent à la conservation du patrimoine faunistique et floristique exceptionnel de notre département.

Un programme d’animations pour tous les publics

Pour mieux faire connaître les Espaces Naturels Sensibles aveyronnais et ainsi sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de notre biodiversité, sur sa fragilité et sur le rôle que nous pouvons jouer sur sa préservation un programme d’animations a été construit grâce à l’implication de nombreux acteurs du territoire

RDV à 10h, lieu donné lors de la réservation – places limitées .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 33 85 millefeuilles.asso@gmail.com

English :

A naturalist’s outing to discover the caussenard landscape, shaped by man and climatic conditions and home to remarkable biodiversity.

German :

Naturkundliche Exkursion zur Entdeckung einer Caussenard-Landschaft, die vom Menschen und den klimatischen Bedingungen geformt wurde und eine bemerkenswerte Biodiversität beherbergt.

Italiano :

Un percorso naturalistico alla scoperta del paesaggio di Causse, modellato dall’uomo e dal clima e sede di una notevole biodiversità.

Espanol :

Un recorrido natural para descubrir el paisaje de Causse, modelado por el hombre y el clima y que alberga una biodiversidad notable.

