Expédition Nature en Forêt dans le cadre de la Semaine de l’arbre et du paysage 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Expédition Nature en Forêt dans le cadre de la Semaine de l’arbre et du paysage 2026

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:15:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre et du paysage , rejoignez -nous pour une aventure en pleine nature ! Cette sortie en forêt est l’occasion de découvrir les trésors cachés de cet écosystème fascinant.

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Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

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English :

As part of Semaine de l’arbre et du paysage , join us for a nature adventure! This forest outing is an opportunity to discover the hidden treasures of this fascinating ecosystem.

L’événement Expédition Nature en Forêt dans le cadre de la Semaine de l’arbre et du paysage 2026 Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-12-17 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime