Expédition nature en forêt Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Expédition nature en forêt

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Rejoignez -nous pour une aventure en pleine nature ! Cette sortie en forêt est l’occasion de découvrir les trésors cachés de cet écosystème fascinant.

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a nature adventure! This forest outing is an opportunity to discover the hidden treasures of this fascinating ecosystem.

L’événement Expédition nature en forêt Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime