Expédition nature en forêt Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Expédition nature en forêt Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne mercredi 5 août 2026.
Expédition nature en forêt
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Rejoignez -nous pour une aventure en pleine nature ! Cette sortie en forêt est l’occasion de découvrir les trésors cachés de cet écosystème fascinant.
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a nature adventure! This forest outing is an opportunity to discover the hidden treasures of this fascinating ecosystem.
L’événement Expédition nature en forêt Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime