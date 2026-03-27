Expédition urbaine nocturne : Faire le jour sur la Nuit Gare de Nantes – Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:00 – 22:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

À travers une expédition urbaine dans plusieurs quartiers nantais, de la gare au parc de la Moutonnerie, cette visite interroge la place de la nuit dans nos cadres de vie : aménagements urbains, pratiques sociales, évolutions des usages et enjeux climatiques.Architectes, urbanistes, paysagistes, artistes et chercheurs partageront leurs regards pour décrypter l’histoire, les transformations et les projets en cours, et offrir des clés de compréhension de l’évolution de la ville.[Cette visite est complète – vous pouvez envoyer un mail à inscriptions.lardepa@gmail.com pour être en liste d’attente, nous vous préviendrons si des désistements libèrent des places]

Gare de Nantes – Nord Nantes 44021

https://lardepa.com/Agenda-1?uid=33931893



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