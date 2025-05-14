Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée : Cosswiller

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 14:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Rando Normale : Cosswiller, MF Bischofslaeger, abri des 3 forestiers, Cosswiller

Distance : 16,5 km, Dénivelé : 345 m, Durée : 6h

Guide : Denis au 06 30 84 91 15. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 84 91 15

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English :

L’événement Expérando randonnée : Cosswiller Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg