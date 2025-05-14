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Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel

dimanche 8 novembre 2026 · Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
17 rue principale
Ville
67370 Griesheim-sur-Souffel
Département
Bas-Rhin
Tarif

Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée : Grendelbruch

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08 13:30:00

Date(s) :
2026-11-08

Rando normale proposée par Expérando.
Rando Normale : Boucle Grendelbruch, Guirbaden, Fischhutte, Purpurkopf.

Distance : 15 km, Dénivelé : 370 m, Durée : 5h

Guide : Eric au 06 09 78 17 84.   .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 22 68 69 

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English :

Normal hike proposed by Expérando.

L’événement Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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