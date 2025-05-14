Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel
dimanche 8 novembre 2026 · Griesheim-sur-Souffel
Informations pratiques
Griesheim-sur-Souffel
Expérando randonnée : Grendelbruch
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08 13:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Rando normale proposée par Expérando.
Rando Normale : Boucle Grendelbruch, Guirbaden, Fischhutte, Purpurkopf.
Distance : 15 km, Dénivelé : 370 m, Durée : 5h
Guide : Eric au 06 09 78 17 84. .
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 22 68 69
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English :
Normal hike proposed by Expérando.
L’événement Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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