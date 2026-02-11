Expérando randonnée Offwiller Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée Offwiller

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-15 08:30:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15

Rando Cool Elslsplatz, Matzenstein, Abri Alten Reben.

Distance 13 km, Dénivelé 310 m, Durée 5h.

Guide Germain au 06 49 56 23 07. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 56 23 07

