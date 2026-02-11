Expérando randonnée Offwiller Griesheim-sur-Souffel
Expérando randonnée Offwiller Griesheim-sur-Souffel dimanche 15 mars 2026.
Expérando randonnée Offwiller
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-15 08:30:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Rando Cool Elslsplatz, Matzenstein, Abri Alten Reben.
Distance 13 km, Dénivelé 310 m, Durée 5h.
Guide Germain au 06 49 56 23 07. 0 .
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 56 23 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expérando randonnée Offwiller Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg