Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando Randonnée : Reinhardsmunster

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 08:30:00

fin : 2026-11-22 13:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Rando Cool : Rheinhardsmunster, Sattelfels, Table des géants, Geissfels, Rheinhardsmunster

Distance : 12,2 km, Dénivelé : 434 m, Durée : 5h.

Votre guide : Eric au 06 98 79 02 51. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 24 89

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English :

L’événement Expérando Randonnée : Reinhardsmunster Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg