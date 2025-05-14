Expérando Randonnée : Reinhardsmunster Griesheim-sur-Souffel
dimanche 22 novembre 2026 · Griesheim-sur-Souffel
Informations pratiques
Griesheim-sur-Souffel
Expérando Randonnée : Reinhardsmunster
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 08:30:00
fin : 2026-11-22 13:30:00
Date(s) :
2026-11-22
Rando Cool : Rheinhardsmunster, Sattelfels, Table des géants, Geissfels, Rheinhardsmunster
Distance : 12,2 km, Dénivelé : 434 m, Durée : 5h.
Votre guide : Eric au 06 98 79 02 51. 0 .
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 24 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expérando Randonnée : Reinhardsmunster Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin)
- Expérando Randonnée Balbronn Griesheim-sur-Souffel 16 septembre 2026
- Expérando randonnée Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel 27 septembre 2026
- Don du sang Griesheim-sur-Souffel 14 octobre 2026
- Expérando randonnée : Wantzenau Griesheim-sur-Souffel 21 octobre 2026
- Expérando randonnée : Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel 8 novembre 2026