Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée : Wantzenau

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 13:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Demi Rando : Wantzenau – Forêt de la Wantzenau

Distance : 11 km, Dénivelé : 0 m, Durée : 3h

Guide : Hubert au 06 37 57 89 40. .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 85 24 12

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English :

L’événement Expérando randonnée : Wantzenau Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg