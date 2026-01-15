Expérience accord parfait | truffe, vin et piano Château Terre Vieille Saint-Sauveur

Expérience accord parfait | truffe, vin et piano

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Le Château Terre Vieille, en partenariat avec Lyra Kali Music et Ma Terre Première, invite à une soirée d’exception mêlant musique, gastronomie et terroir.

Dans le cadre enchanteur du domaine, le pianiste international Orlando Bass donnera un concert intime autour des Variations Diabelli de Beethoven.

La soirée se prolongera par une dégustation de truffe accompagnée des vins du château, offrant une expérience sensorielle unique entre émotion musicale, saveurs raffinées et élégance du vignoble.

Réservation sur inscription. .

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 33 74 fleur@terrevieille.com

