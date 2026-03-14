Expérience archéologico-gustative La fête des voisins antiques Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Expérience archéologico-gustative La fête des voisins antiques

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Au mois d’août, dans l’Antiquité, on faisait des offrandes aux dieux du quartier. Au menu donc, une découverte de ces petits dieux et une dégustation de bière qui fera écho à ce thème mais qui célèbrera aussi l’esprit festif de l’été.

Vorgium et Coreff, les 2 musées s’associent pour vous proposez 4 dates uniques, mêlant découverte historique à Vorgium et dégustations légendaires chez Coreff !

COREFF 10h30-12h, Vorgium 14h-15h

RESERVATION CONSEILLEE .

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

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English : Expérience archéologico-gustative La fête des voisins antiques

L’événement Expérience archéologico-gustative La fête des voisins antiques Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée