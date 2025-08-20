Expérience bien-être Les couleurs du Malsaucy Site du Malsaucy Sermamagny

Territoire de Belfort

Gratuit

2025-08-20 14:30:00

2025-08-20 17:30:00

2025-08-20

Porter un autre regard sur le Malsaucy. Explorer le site à l'aide de 3 couleurs phares bleu, jaune et vert. Ressentir et laisser vibrer ces couleurs en soi grâce à l'expression corporelle, au yoga et à la visualisation.

Sur inscription .

Sur inscription .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

