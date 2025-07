Expérience bretonne Paddle-Yoga & dégustation Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance

24 juillet 2025 09:15

12:15

24 juillet 2025

Cette formule a été testée et labellisée en tant qu’Expérience Bretonne par Tourisme Bretagne pour vous offrir la découverte d’une expérience unique en plein cœur de la Région Bretagne.

Etre à l’écoute de la nature autour de vous et accueillir vos sensations et vos émotions lors d’une séance de Paddle Yoga dans un coin de verdure au bord de la mer… Un pur moment de détente et de ressourcement bercé par le clapotis de l’eau et les sons de la nature sur votre stand up paddle. Le paddle Yoga offre des possibilités pour tous les niveaux jouant entre l’équilibre et la tonicité. Je vous accompagne pour une séance de Paddle Yoga toute en douceur et adaptée à vos envies. La Rance sera un endroit idéal pour vos débuts sur le paddle, proposant un plan d’eau calme et propice à cette pratique loin des vagues de la côte.

En fin de séance nous profiterons d’un moment de partage et de convivialité autour d’une dégustation de produits frais et locaux provenant du bord de mer et de la Rance.

Une découverte entre terre et mer !

Durée Paddle Yoga 2h30 / Dégustation 30 minutes

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué la veille par sms/mail.

Deux points possibles de rendez-vous :

– Grève de Garel au Minihic sur Rance

– Grève de la Gautier au Minihic sur Rance .

Rdv communiqué à la résa Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

