Expérience de bois tissé à Cantercel Cantercel La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T17:00:00 – 2025-10-25T19:00:00

Fin : 2025-10-25T17:00:00 – 2025-10-25T19:00:00

L’atelier de Cantercel a 30 ans. Sa structure montée en 1995 a été, et reste encore aujourd’hui, novatrice dans la technique de bois tissé formant une résille de petites sections assemblée selon une trame en losange. Jean Pierre Campredon retracera le chemin de la conception et de la réalisation de cette première expérience à Cantercel. Une discussion autour d’un verre de l’amitié suivra la présentation. Une visite sur le thème de la construction bois avec une démonstration de mise en oeuvre fera suite à cette rencontre à une date ultérieure.

Cantercel 34520 La Vacquerie et Saint Martin de Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie 04 67 44 60 06 https://cantercel.com/ https://www.facebook.com/cantercel.page?fref=ts;https://www.linkedin.com/company/44458338/admin/feed/posts/;https://www.instagram.com/cantercel.lieu/ [{« type »: « email », « value »: « info@cantercel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467446006 »}] Cantercel, site expérimental d’architecture a, depuis une trentaine d’année, développé des expériences sur l’architecture organique et sa relation au lieu, la construction écologique, la place de l’habitant dans son cadre de vie. Les bâtiments qui y ont été édifiés sont aussi les repères qui ont jalonné une démarche de recherche sur un habitat pour l’être humain aujourd’hui et demain. Véhicule nécessaire pour accéder au site, à 50km de Montpellier et de Millau. Les 3 derniers km depuis la départementale 9 sont parfois en tout venant.

©Campredon