Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil Hudimesnil
dimanche 2 août 2026 · Hudimesnil
Informations pratiques
Hudimesnil
Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil
Rdv transmis lors de la réservation Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir l’art de l’estampe dans un atelier d’artiste et faire votre image imprimée sur une vraie presse ! Tout le matériel est fourni. Pas de prérequis demandés, juste votre envie de découvrir et d’expérimenter.
L’atelier est ouvert à tous à partir de 9 ans. La réservation est obligatoire et il est toujours possible de trouver le moment qui vous convient !
Pour mieux connaître l’Atelier le Bateau de Papier fb Bateau de Papier ou @paperboatprint @shvalevadarya
A bientôt! .
Rdv transmis lors de la réservation Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com
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English : Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil
L’événement Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil Hudimesnil a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Granville Terre et Mer