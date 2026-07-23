Informations pratiques

Hudimesnil

Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil

Rdv transmis lors de la réservation Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir l’art de l’estampe dans un atelier d’artiste et faire votre image imprimée sur une vraie presse ! Tout le matériel est fourni. Pas de prérequis demandés, juste votre envie de découvrir et d’expérimenter.

L’atelier est ouvert à tous à partir de 9 ans. La réservation est obligatoire et il est toujours possible de trouver le moment qui vous convient !

Pour mieux connaître l’Atelier le Bateau de Papier fb Bateau de Papier ou @paperboatprint @shvalevadarya

A bientôt! .

Rdv transmis lors de la réservation Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

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English : Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil

L’événement Expérience de Destination Je crée mon estampe inspirée par le bocage à Hudimesnil Hudimesnil a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Granville Terre et Mer