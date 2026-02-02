Expérience de Destination je réalise mon premier trek sur le GR223 Route de la Gare Jullouville

Expérience de Destination je réalise mon premier trek sur le GR223

Route de la Gare RDV place du Bureau d’Information Touristique Jullouville Manche

Découvrez la côte Normande, plus précisément le sud Manche à travers une randonnée unique le long d’un cordon dunaire qui égrène caps rocheux et falaises. Parcourez le sentier des Douaniers au rythme du changement constant de la lumière et des couleurs, et apercevez au détour des célèbres cabanes Vauban, la silhouette du Mont-Saint-Michel qui se dévoile peu à peu, pour finir par la découverte des produits locaux de la Baie… .

Route de la Gare RDV place du Bureau d’Information Touristique Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 61 90 contact@baie-trek-aventures.fr

