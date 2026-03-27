Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne Abbaye de La Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer
Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne Abbaye de La Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer mardi 7 avril 2026.
Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne
Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-07 15:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Découverte de la taille de pierre en reproduisant un motif sur un bloc de matériau tendre imitant la pierre, à l’aide d’outils et des techniques de l’époque médiévale. Les participants pourront repartir avec leur réalisation. Visite libre du site incluse.
Pour tout âge à partir de 7 ans.
Durée 1h.
Présence d’un adulte obligatoire.
Sur réservation. .
Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-Lucerne.fr
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English : Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne
L’événement Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
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