Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne Abbaye de La Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer

Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne

Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Découverte de la taille de pierre en reproduisant un motif sur un bloc de matériau tendre imitant la pierre, à l’aide d’outils et des techniques de l’époque médiévale. Les participants pourront repartir avec leur réalisation. Visite libre du site incluse.

Pour tout âge à partir de 7 ans.

Durée: 1h

Présence d’un adulte obligatoire.

Sur réservation. .

Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-Lucerne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne

L’événement Expérience de Destination Je taille la pierre à l’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer