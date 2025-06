Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée – Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal 27 juin 2025 08:30

Manche

Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : 2025-06-27

Début : 2025-06-27 08:30:00

fin : 2025-06-27 10:30:00

Date(s) :

2025-06-27

En grandes marées, sillonner le havre de la Vanlée en kayak. Plusieurs fois par an, lors des grandes marées, le havre de la Vanlée s’inonde et se change en miroir d’eau. Naviguez dans un espace naturel insolite façonné par l’air iodé et les marées. Observez ses merveilles prés-salés, faune aviaire, salicorne… Durée 2h.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/stand-up-paddle-havre-vanlee-grandes-marees/

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières

Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

English : Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée

Kayak the havre de la Vanlée at high tide. Several times a year, during high tides, the havre de la Vanlée floods and turns into a mirror of water. Sail into an unusual natural space shaped by the iodine air and the tides. Observe its wonders: salt meadows, birdlife, glasswort… Duration: 2 hours.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/stand-up-paddle-havre-vanlee-grandes-marees/

German :

Bei großen Gezeiten können Sie den Havre de la Vanlée mit dem Kajak durchqueren. Mehrmals im Jahr, während der großen Gezeiten, wird der Havre de la Vanlée überflutet und verwandelt sich in einen Wasserspiegel. Segeln Sie durch einen ungewöhnlichen Naturraum, der von der jodhaltigen Luft und den Gezeiten geformt wurde. Beobachten Sie seine Wunder: Salzwiesen, Vogelwelt, Salicorne… Dauer: 2 Stunden.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/stand-up-paddle-havre-vanlee-grandes-marees/

Italiano :

Andate in kayak nell’havre de la Vanlée durante l’alta marea. Più volte all’anno, durante le alte maree, l’havre de la Vanlée si allaga e si trasforma in uno specchio d’acqua. Navigate in un’insolita area naturale modellata dall’aria iodata e dalle maree. Osservate le sue meraviglie: prati salati, avifauna, salicornia… Durata: 2 ore.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/stand-up-paddle-havre-vanlee-grandes-marees/

Espanol :

Navegue en kayak por el havre de la Vanlée durante la marea alta. Varias veces al año, durante las mareas altas, el havre de la Vanlée se inunda y se convierte en un espejo de agua. Navegue por un espacio natural insólito modelado por el aire yodado y las mareas. Observe sus maravillas: praderas saladas, avifauna, mirto… Duración: 2 horas.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/stand-up-paddle-havre-vanlee-grandes-marees/

