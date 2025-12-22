Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée, Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal

Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Début : 2026-04-20 08:30:00

fin : 2026-04-20 10:30:00

Date(s) :

2026-04-20

En grandes marées, sillonner le havre de la Vanlée en kayak. Plusieurs fois par an, lors des grandes marées, le havre de la Vanlée s’inonde et se change en miroir d’eau. Naviguez dans un espace naturel insolite façonné par l’air iodé et les marées. Observez ses merveilles prés-salés, faune aviaire, salicorne… Durée 2h.

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

English : Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée

