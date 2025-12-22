Expérience de Destination Pirogue dans les moulières, Base nautique de Bréhal Bréhal

Expérience de Destination Pirogue dans les moulières

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

2026-02-28

Accompagnés de Cédric, vous prenez place à bord d’une pirogue afin de naviguer au plus près des moulières de bouchot, suivi d’un atelier production de sel et de dégustation de produits locaux.

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/je-pagaie-au-milieu-des-moulieres-de-saint-martin-de-brehal/ .

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

