Expérience de Destination Pirogue dans les moulières, Base nautique de Bréhal Bréhal

Expérience de Destination Pirogue dans les moulières
Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche
Début : 2026-03-09 16:30:00
fin : 2026-03-09 18:30:00
2026-03-09
Accompagnés de Cédric, vous prenez place à bord d’une pirogue afin de naviguer au plus près des moulières de bouchot, suivi d’un atelier production de sel et de dégustation de produits locaux.
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/plaisirs-nautiques/je-pagaie-au-milieu-des-moulieres-de-saint-martin-de-brehal/ .
Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com
