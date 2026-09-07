Expérience de réalité virtuelle, Musée Cernuschi, Paris

Informations pratiques

Expérience de réalité virtuelle 19 et 20 septembre Musée Cernuschi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée Cernuschi s’associe à l’entreprise Aika pour vous inviter à découvrir l’expérience immersive de musée virtuel intitulée « Like a Wheel Within a Wheel ».

À travers ce projet, la réalité virtuelle propose une expérience sensible et contemporaine des œuvres et des récits patrimoniaux, renouvelant ainsi en profondeur notre manière de les appréhender, de les explorer et de les habiter.

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr http://www.instagram.com/museecernuschi;http://www.twitter.com/museecernuschi;http://www.facebook.com/museeCernuschi Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous. Métro : ligne 2 station Villiers ou Monceau / ligne 3 station Villiers. Bus : 30, 84, 93

Expérience de réalité virtuelle

© Like a Wheel Within a Wheel – Aika