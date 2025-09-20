Expérience en scène: Beatles or not Beatles, La Divine Comédie Église Saint-Denis Saint-Omer

Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr

Ce projet réinvente la tradition du quodlibet, art du contrepoint pratiqué dès le 15ème siècle, en l’adaptant à l’univers des Beatles. À travers un mashup inédit mêlant les sonorités de la Renaissance, l’époque de François Ier et Henry VIII et la poprock, il propose un voyage sonore où passé et présent dialoguent. Une performance élégante et intemporelle qui illustre la continuité musicale entre les époques.

Église Saint-Denis 21 Imp. du Kempouck, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La Divine Comédie