Expérience en scène: Beatles or not Beatles, La Divine Comédie Eglise Saint Martin d’Hallines Hallines

Expérience en scène: Beatles or not Beatles, La Divine Comédie Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Saint Martin d’Hallines Pas-de-Calais

Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ce projet réinvente la tradition du quodlibet, art du contrepoint pratiqué dès le 15ème siècle, en l’adaptant à l’univers des Beatles. À travers un mashup inédit mêlant les sonorités de la Renaissance, l’époque de François Ier et Henry VIII et la poprock, il propose un voyage sonore où passé et présent dialoguent. Une performance élégante et intemporelle qui illustre la continuité musicale entre les époques.

Eglise Saint Martin d’Hallines Rue de l’Eglise, Hallines Hallines 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La Divine Comédie