Expérience en scène : Bêtes de scène Théâtre Le Moulin à Café – La Barcarolle Saint-Omer

Expérience en scène : Bêtes de scène Vendredi 19 septembre, 20h30 Théâtre Le Moulin à Café – La Barcarolle Pas-de-Calais
Tarif unique : 10€.Réservation auprès de la Barcarolle ( billetterie@labarcarolle.org 03 21 88 94 8 www.labarcarolle.org) à partir du 9 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00
Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00
Entre performance lyrique et cabaret animalier, quatre chanteurs, un accordéoniste et un violoncelliste explorent avec humour et sensualité la métamorphose des interprètes face au regard du public. De Philippe Katerine à Haendel, en passant par Brassens, Poulenc ou encore Rossini, nos artistes célèbrent la part animale en chacun de nous.
Théâtre Le Moulin à Café – La Barcarolle Place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321889480 https://www.labarcarolle.org Le théâtre de Saint-Omer cesse d’accueillir des spectacles en 1973 et il faut attendre les années 2000 pour voir émerger l’esquisse de sa réouverture. Le déménagement des services municipaux dans l’ancien hôpital Saint-Louis en 2007 permet en effet de consacrer entièrement l’hôtel de ville à l’activité théâtrale. Depuis le 11 janvier 2019, la scène du théâtre est de nouveau investie. Le nouvel équipement est baptisé « le Moulin à café », en référence au surnom donné à l’hôtel de ville depuis bien longtemps. Il est aujourd’hui investi par la Barcarolle-Spectacle vivant Audomarois, l’établissement Public de Coopération Culturelle ayant en charge sa gestion et sa programmation.
