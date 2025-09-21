Expérience en scène : Dans la Décombre, le ciné-concert Maison du Patrimoine Saint-Omer

Expérience en scène : Dans la Décombre, le ciné-concert Dimanche 21 septembre, 15h30 Maison du Patrimoine Pas-de-Calais

Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/. Réservation à partir du 18 août.

Il s’agit de contempler des paysages et des ruines. Nous suivons un personnage indéterminé, qui tient du chaman, de l’archéologue, et du randonneur. Il traverse des forêts, explore des bâtiments, escalade des tas… Il ramasse des objets, trouvés sur le bord de la route, et les classe, les trie, les transforme en souvenirs. C’est une errance positive et contemplative dont les objectifs principaux sont le déplacement et le dépaysement. La musique, interprétée en direct, chemine, elle aussi, entre quiétude onirique et rêverie apaisée.

Un film de Boris Capon et Frédéric Tentelier

Musique : Quentin Conrate et Frédéric Tentelier

Production : la barque (théâtre&musique)

Maison du Patrimoine Enclos Notre Dame Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

